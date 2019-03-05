Атланта Леня програла Маямі, Лейкерс поступився Кліпперсу. Результати матчів НБА

У національній баскетбольній лізі відбулося шість матчів регулярного чемпіонату.
До вашої уваги результати матчів та відеоогляд.
Бруклін – Даллас 127:88 (31:21, 34:26, 34:26, 28:15)
Маямі – Атланта 114:113 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28)
Сан-Антоніо – Денвер 104:103 (36:17, 22:31, 27:21, 19:34)
Фінікс – Мілуокі 114:105 (20:31, 32:23, 24:28, 38:23)
Юта – Нью-Орлеан 112:115 (33:24, 28:28, 27:30, 24:33)
Сакраменто – Нью-Йорк 115:108 (34:25, 21:26, 31:29, 29:28)
Лейкерс – Кліпперс 105:113 (34:26, 23:35, 28:30, 20:22)
Нагадаємо, Лень вперше в кар'єрі НБА закинув 5 триочкових в матчі.
Джерело - Чемпіон.