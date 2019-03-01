Оклахома - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА

Мій профіль

Шахтар оголосив про перехід Тете

Вчора 14:57 850
Шахтар хотів переманити Циганкова з академії Динамо
Вчора 23:11 1014
Вболівальники Зірки мітингували за порятунок клубу
Вчора 13:54 382
Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО
Вчора 12:33 3215
Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО
Вчора 08:43 1801
Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020
Вчора 08:03 1221
Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії
27.02.2019 23:51 1660
Реал - Барселона 0:3. Як це було
27.02.2019 23:50 4217
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
27.02.2019 13:58 823
Світоліна: Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі
27.02.2019 13:36 1752
Навколо спорту
Блоги
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:43 1286 2
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
Вчора 19:15 1536
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз Максим Буйдин
Вчора 18:33 1282
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:18 552
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 16:25 546
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 15:44 1128
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:36 659 2
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 1282
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:40 1777
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:17 870
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
27.02.2019 20:58 553
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО Максим Буйдин
27.02.2019 19:39 850
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО Валерій Ручка
27.02.2019 19:01 828
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО Максим Буйдин
27.02.2019 18:30 1456
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
27.02.2019 16:27 1253
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО Максим Буйдин
27.02.2019 15:55 882
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 13:58 823
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол Андрій Твердохліб
27.02.2019 13:28 912
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ Валерій Ручка
27.02.2019 07:50 3355
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО Валерій Ручка
27.02.2019 06:30 7413 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:12 Баскетбол Х'юстон - Маямі: онлайн-трансляція матчу НБА 756
00:10 Баскетбол Оклахома - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 878
00:10 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 33660
28 Лютого 2019
23:54 Баскетбол Одеса вп'яте поспіль зазнала поразки в Суперлізі. ВІДЕО 375
23:30 Футбол Український нападник: Грозний не розуміється на футболі 688
23:11 Футбол Шахтар хотів переманити Циганкова з академії Динамо 1014
22:53 Футбол Ребров: Не знаю мови, тому не розумію, що пишуть газети і вболівальники 896
22:30 Баскетбол Хімік сенсаційно поступився Політехніку на домашній арені. ВІДЕО 558
22:10 Футбол Зоря підпише бразильського півзахисника 546
21:51 Футбол Де Хеа хоче стати найвисокоопачуванішим голкіпером в історії футболу 996
21:35 Автоспорт Син Шумахера показав найкращий час на тестовому дні Формули 2 500
21:24 Футбол Капітана Реала дискваліфікували на два матчі Ліги чемпіонів 498
20:50 Футбол Раньєрі прокоментував свою відставку 605
20:36 Футбол Петряк: Ребровим задоволені у Ференцвароші 637
20:17 Футбол Український нападник грав у Бундеслізі за 600 євро в місяць 1431 2
19:56 Футбол Раньєрі покинув пост головного тренера Фулгема 522
19:43 Блог Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО 1286 2
19:16 Футбол Чорноморець підписав колишнього нападника збірної Ісландії 645
19:15 Блог Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби 1536
18:56 Футбол Барселона продовжила контракт зі своєю зіркою 463
18:33 Блог Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз 1282
18:30 Автоспорт Пілот Формули 1 розтрощив болід. ФОТО 634
18:07 Футбол Зінченко увійшов у історію АПЛ. ФОТО 1112
17:50 Футбол Шахтар встановив шалену суму відступних за Тете 781
17:26 Баскетбол Лейкерс переграв пеліканів, Х'юстон сильніший за Шарлотт. Результати матчів НБА 413

Оклахома - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 00:10 878 0
Оклахома - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Оклахома - Філадельфія відбудеться на стадіоні Чесапік Енерджі Арена 1 березня о 03:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

  Читайте також:  Результати матчів дня НБА. 

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.

Нагадаємо, стали відомі всі учасники фінальної частини Кубка Світу-2019.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Оклахома, #Філадельфія
Коментарі ()