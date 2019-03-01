Оклахома - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Оклахома - Філадельфія відбудеться на стадіоні Чесапік Енерджі Арена 1 березня о 03:00 за Києвом.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
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Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.
Нагадаємо, стали відомі всі учасники фінальної частини Кубка Світу-2019.
Джерело - Чемпіон.