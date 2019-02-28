Хімік сенсаційно поступився Політехніку на домашній арені. ВІДЕО

Харківський Політехнік у гостьовому матчі регулярного чемпіонату Суперліги вперше цього сезону здолав южненський Хімік.

Підопічні Володимира Коваля всю гру боролися на рівних із суперником, однак переможну різницю у зустрічі добув розігруючий харків'ян Джаван Девіс, який реалізував відразу вісім триочкових по ходу матчу, велика частина з яких припала на другу половину.

Лідер сезону зазнав сенсаційної домашньої поразки, програвши матч з рахунком 87:92. Наступний матч южненців відбудеться у суботу 2 березня вдома проти Дніпра – це буде гра за перше місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат України, Суперліга Парі-Матч

28 лютого

Хімік – Політехнік 87:92 (24:21, 20:24, 22:25, 21:22)

Джерело - Чемпіон.