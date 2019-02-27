Маямі - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Маямі - Голден Стейт відбудеться на стадіоні Амерікан Ейрлайнс Арена 28 лютого о 02:30 за Києвом.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
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Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.
Нагадаємо, стали відомі всі учасники фінальної частини Кубка Світу-2019.
Джерело - Чемпіон.