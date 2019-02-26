Михайлюк: Повинен знайти свою роль і допомогти команді

Святослав Михайлюк розумів, що буде непросто в перший рік ігор у НБА.

Про це заявив спортсмен в інтерв'ю amicohoops.

"Це мій перший рік в лізі, тому всі знали, що буде важко. Я повинен звикнути до цього, просто повинен знайти свою роль і допомогти моїй команді якомога більше. Про обмін я дізнався в літаку. Я зараз живу в готелі. Мені просто потрібно знайти місце, де мені сподобається жити", - заявив Михайлюк.

Нагадаємо, на початку лютого Михайлюка обміняли в Детройт з Лейкерса. Тим часом Михайлюк не зіграв у п'ятому матчі поспіль за Детройт.

Джерело - Xsport.