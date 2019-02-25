Онлайн-трансляція матчів НБА

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У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза

Вчора 23:00 1259
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги
Вчора 21:48 1269
Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії
Вчора 21:30 536
Українець Радівілов виграв золото на етапі Кубка світу
Вчора 12:28 1169 2
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
23.02.2019 23:59 1763
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
23.02.2019 23:00 2462
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
23.02.2019 20:20 4050
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
23.02.2019 14:19 1245
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
23.02.2019 13:26 1831
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
23.02.2019 12:34 2014
Навколо спорту
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Зіркова українка похизувалася своїми медалями. ФОТО
Зіркова українка похизувалася своїми медалями. ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 18:55 918
Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою
Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою Андрій Твердохліб
Вчора 15:29 717
Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО
Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 806
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+)
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+) Valeriy Ruchka
Вчора 14:05 1404
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.02.2019 23:59 1763
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 20:48 3091
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 17:25 1810
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
23.02.2019 14:57 5168 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.02.2019 13:10 2038
Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО
Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 07:30 1337
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 19:14 4270 2
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
22.02.2019 17:33 2270
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 17:28 2026
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем Максим Буйдин
22.02.2019 16:49 997
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1541
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2974
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
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22.02.2019 12:00 2034
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 959
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
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21.02.2019 18:30 774
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
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Онлайн-трансляція матчів НБА

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Онлайн-трансляція матчів НБА

Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.

НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.

30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.

Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі. 

Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом. 

Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу.

Дивитися трансляції матчів НБА онлайн можна на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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