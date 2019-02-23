Атланта Леня перграла Детройт без Михайлюка. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Для українських уболівальників найцікавішим поєдинком між Атлантою, за яку грає Олексій Лень, та Детройтом Святослава Михайлюка.

Але за поршнів Сві так і не вийшов. А Лень за 19 хвилин на паркеті набрав 8 очок та 6 підбирань.

НБА

Регулярний чемпіонат

23 лютого

Орландо – Чикаго 109:110 (26:24, 27:27, 29:38, 27:21)

Індіана – Новий Орлеан 126:111 (24:35, 34:36, 39:23, 29:17)

Шарлотт – Вашингтон 123:110 (27:38, 38:22, 31:27, 27:23)

Торонто – Сан-Антоніо 120:117 (26:23, 29:33, 33:35, 32:26)

Нью-Йорк – Міннесота 104:115 (33:29, 25:37, 25:28, 21:21)

Атланта – Детройт 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)

Мемфіс – Кліпперс 106:112 (23:36, 30:29, 33:18, 20:29)

Даллас – Денвер 104:114 (30:25, 21:27, 23:39, 30:23)

Оклахома-Сіті – Юта 148:147 OT (35:34, 31:23, 27:38, 36:34, 19:18)

Нагадаємо, Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА.

Також, команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.

Джерело - Чемпіон.