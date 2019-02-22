Атланта - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА за участю команд Леня та Михайлюка

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Атланта - Детройт відбудеться на стадіоні State Farm Arena 23 лютого о 2:30 за Києвом.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА.
Також, команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.
Джерело - Чемпіон.