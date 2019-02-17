Михайлюк відвідав матч своєї колишньої команди. ВІДЕО

Український атакувальний захисник Детройта Святослав Михайлюк відвідав матч своєї колишньої команди Канзас Джейхоукс, яка в рамках чемпіонату NCAA приймала Західноу Вірджинію.
Devonte' Graham, Malik Newman and Svi Mykhailiuk at AFH #kubball pic.twitter.com/LEe4nwMmoD— Benton Smith (@BentonASmith) 16 лютого 2019 р.
У компанії українця також були його колишні партнери Девонте Грем і Малік Ньюман.
Нагадаємо, Менеджер Лейкерс пояснив, чому клуб віддав Михайлюка
Раніше Михайлюк попрощався з Лейкерс.
Джерело - Чемпіон.