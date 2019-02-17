Михайлюк відвідав матч своєї колишньої команди. ВІДЕО

Український атакувальний захисник Детройта Святослав Михайлюк відвідав матч своєї колишньої команди Канзас Джейхоукс, яка в рамках чемпіонату NCAA приймала Західноу Вірджинію.

У компанії українця також були його колишні партнери Девонте Грем і Малік Ньюман.

Нагадаємо, Менеджер Лейкерс пояснив, чому клуб віддав Михайлюка

Раніше Михайлюк попрощався з Лейкерс.

Джерело - Чемпіон.