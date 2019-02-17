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All-Star Weekend: онлайн-трансляція конкурсів НБА

Сьогодні 00:30 2504 0
All-Star Weekend: онлайн-трансляція конкурсів НБА

Цієї ночі, в Національній баскетбольній асоціації розпочинається традиційний  NBA All-Star Weekend.

 Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

Цього року він відбуватиметься на арені Спектрум Центр в Шарлотт, штат Північна Кароліна. 

Розклад вікенду:

16 лютого

04:00, матч висхідних зірок НБА: збірна Світу - збірна США

All-Star Weekend: Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА.

17 лютого

03:00,  конкурси

18 лютого

03:00, матч зірок НБА: команда Леброна - команда Янніса

Трансляцію буде здійснювати декілька європейських каналів

Сетанта +(Ірландія), Sport 1-5(Португалія), Віасат(Росія).

Онлайн-трансляцію 2019 NBA All-Star Weekend Charlotte Official Party можна буде переглянути на нашому сайті.

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Плеєр з'явиться незадовго до початку події.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Баскетбол, #США, #NBA, #All-Star
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