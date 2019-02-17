All-Star Weekend. Матч усіх зірок НБА. Онлайн-трансляція

Цієї ночі, в Національній баскетбольній асоціації розпочинається традиційний NBA All-Star Weekend.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

Цього року він відбуватиметься на арені Спектрум Центр в Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Розклад вікенду:

16 лютого

04:00, матч висхідних зірок НБА: збірна Світу - збірна США

All-Star Weekend: Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА.

17 лютого

03:00, конкурси

Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend.

Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend

Конкурс слем-данків на All-Star Weekend.

18 лютого

03:00, матч зірок НБА: команда Леброна - команда Янніса

Трансляцію буде здійснювати декілька європейських каналів

Сетанта +(Ірландія), Sport 1-5(Португалія), Віасат(Росія).

Онлайн-трансляцію 2019 NBA All-Star Weekend Charlotte Official Party можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

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Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.