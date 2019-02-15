Орландо познущався з команди Майкла Джордона. Результати та найкращі моменти матчів НБА. ВІДЕО

В Національній баскетбольній асоціації відіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
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НБА
Регулярний чемпіонат
Орландо – Шарлотт 127:89 (33:18, 38:18, 27:31, 29:22)
Атланта – Нью-Йорк 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)
Новий Орлеан – Оклахома-Сіті 131:122 (31:31, 35:32, 35:26, 30:33)
Ліга традиційно опублікувала добірку найкращих моментів ігрового дня регулярного чемпіонату.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.