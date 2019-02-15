Визначився найкращий гравець Суперліги Парі-матч

Вперше найціннішим гравцем місяця у поточному сезоні Суперліги Парі-Матч став баскетболіст збірної України.

Павло Крутоус був одноосібним лідером тренерських опитувань протягом січня. Саме його прізвище найчастіше згадувалося при формуванні символічних збірних туру. У тренерському рейтингу за гравцем Київ-Баскета розташувалися Сергій Павлов із Хіміка і Малік Трент з БК Запоріжжя, які випередили ще одного киянина Моріса Кріка.

В опитуванні вболівальників боротьба за першість точилася між Маліком Трентом і Олександром Мішулою із Дніпра. Вони доволі відчутно відірвалися від Олександра Кольченка з Черкаських Мавп і дещо менше від латвійського легіонера БК Одеса Арнолдса Хелманіса.

Водночас як у ТОП-3 аналітиків TM Parimatch були представлені лише українські гравці з клубів, які перебувають у верхній половині турнірної таблиці Суперліги Парі-Матч: Павло Крутоус, Олександр Мішула і Сергій Павлов. У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч у грудні став киянин Павло Крутоус. Ігрові показники гравця збірної і столичного клубу: 15 очок, 4,8 підбирання, 2,9 передачі у середньому за гру із коефіцієнтом ефективності 17. Що не менш важливо - команда Крутоуса здобула 5 перемог у 5 матчах, 3 з яких були на виїзді.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

Загальні результати місяця:

- Голосування вболівальників: Малік Трент – 32% - 3 бали, Олександр Мішула – 27% - 2 бали; Арнолдс Хелманіс - 20% і, відповідно, 1 бал.

- Опитування тренерів: Павло Крутоус - 10 разів протягом січня називався тренерами команд Суперліги Парі-Матч у складі збірних туру – 3 бали, Сергій Павлов і Малік Трент – по 8 разів і, відповідно, по 2 бали; Моріс Крік 7 разів - 1 бал.

- Оцінка експертів TM Parimatch: Павло Крутоус – 3 бали, Олександр Мішула – 2 бали, Сергій Павлов – 1 бал.

У підсумку найкращу суму балів зібрав Павло Крутоус 3 + 3 = 6, другим став Малік Трент 3 + 2 = 5, третім Олександр Мішула (2+2), 3 бали отримав Сергій Павлов (2+1).

Нагадаємо, Лень заробив 6 очок і 6 підбирань у матчі з Нью-Йорком.

Джерело - ФБУ.