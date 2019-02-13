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Цуренко програла Халеп та покинула турнір в Досі

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Світоліна у двох сетах переграла Остапенко на турнірі в Досі
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Кінаш здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
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Тоттенгем - Боруссія Д: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:10 624
Левченко, Бех і Мельник завоювали золото на турнірі у Франції
Сьогодні 12:09 904
Тоттенгем - Боруссія, Аякс - Реал. Матчі 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:54 467
Ястремська дебютує на турнірі серії Premier 5
Сьогодні 09:57 1148
Зінченко увійшов до збірної тижня в Європі. ФОТО
Сьогодні 08:56 1026
Цуренко пробилася до другого кола у Досі. ВІДЕООГЛЯД
Вчора 19:33 700
Світоліна позмагається з Остапенко на турнірі в Досі
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Лідер МанСіті висміяв стиль одягу Зінченка. ВІДЕО
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Сьогодні 16:29 1453
Турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо. ФОТО
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Індіана - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 19:49 398 0
Індіана - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Індіана - Мілуокі відбудеться на стадіоні Банкерс Лайф Філдхауз 14 лютого о 2:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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