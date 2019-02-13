Індіана - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Індіана - Мілуокі відбудеться на стадіоні Банкерс Лайф Філдхауз 14 лютого о 2:00 за Києвом.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.