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Дончіч: в НБА набирати очки куди легше, ніж в Європі

Вчора 23:54 314 0
Дончіч: в НБА набирати очки куди легше, ніж в Європі

Дончіч розповів де простіше грати.

Про це йдеться в його інтервью для Вleacher Report.

"У НБА легше набирати очки, ніж в Європі. Це дійсно так. В Європі майданчик менше і діє правило трьох секунд. Тому в НБА легше ", - цитує Дончіча Bleacher Report.

В одному з останніх матчів 19-річний Дончіч набрав 35 очок грі з Клівленд Кавальєрс і таким чином довів загальну кількість зустрічей як мінімум з 30 набраними очками за кар'єру в НБА до семи.

Раніше подібне вдавалося тільки Кевіну Дюранті (7 матчів до 20-річчя), Кармело Ентоні (10) і Леброну Джеймсу (20).

Нагадаємо, Дончич побив рекорд Джеймса. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, Лень набрав 19 очок у грі з Кліпперс. ВІДЕООГЛЯД.

Джерело - Вleacher Report.

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