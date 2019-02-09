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Україна програла Польщі на Кубкові федерації

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Україна втратила можливість на вихід у плей-оф Другої Світової групи
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Динамо перемогло в останньому матчі на зимових зборах
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Ястремська перемогла та зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею
Сьогодні 15:27 2570 1
Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли
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Ястремська стала проривом місяця WTA
Вчора 23:31 1506
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Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
Вчора 23:10 2017
Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал
Вчора 14:49 2126 1
Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма
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Юта - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 20:21 351 0
Юта - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Юта - Сан-Антоніо відбудеться на стадіоні 10 лютого о 00:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

 

 

Джерело - Чемпіон.

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