Кліпперс сильніший Шарлотт, Бостон переграв Клівленд. Результати дня НБА. ВІДЕО

В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Індіана – Лейкерс 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21)
Клівленд – Бостон 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18)
Шарлотт – Кліпперс 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33)
Нью-Йорк – Детройт 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27)
Оклахома-Сіті – Орландо 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30)
Мемфіс – Міннесота 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23)
Філадельфія – Торонто 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19)
Портленд – Маямі 108:118 (30:34, 25:28, 24:32, 29:24)
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.