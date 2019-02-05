Детройт знищив Денвер, Х'юстон переграв Фінікс. Результати та найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

В Національній баскетбольній асоціації відіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон – Атланта 129:137 (20:35, 37:26, 32:38, 40:38)
Детройт – Денвер 129:103 (34:36, 34:19, 29:28, 32:20)
Бруклін – Мілуокі 94:113 (17:23, 25:28, 22:36, 30:26)
Новий Орлеан – Індіана 107:109 (20:25, 30:28, 24:30, 33:26)
Фінікс – Х'юстон 110:118 (28:32, 29:31, 23:31, 30:24)
Сакраменто – Сан-Антоніо 127:112 (37:25, 26:34, 35:27, 29:26)
Також ліга оприлюднила добірку найкращих моментів ігрового дня.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.