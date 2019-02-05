Сакраменто - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

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Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Вчора 13:01 1733
Ракицького прибрали зі збірної України
Вчора 23:44 530
Прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. ФОТО
Вчора 22:35 486
У затонулому літаку Сали знайшли тіло
Вчора 14:41 1693
Стуй здобула золото на змаганнях у Франції
Вчора 12:30 1007
Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці
Вчора 10:51 2173
Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу
Вчора 08:31 406
Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 08:06 1077
Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул
Вчора 05:26 663
Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року
03.02.2019 20:40 784
Навколо спорту
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Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:07 615
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:41 632
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Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+) Максим Буйдин
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Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО
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Вчора 18:52 1916
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:41 2428
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
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02.02.2019 18:55 879
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
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02.02.2019 18:45 783
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
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02.02.2019 18:00 915
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02.02.2019 14:00 1052
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО Максим Буйдин
02.02.2019 13:32 1444
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Сакраменто - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

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Сакраменто - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Сакраменто - Сан-Антоніо відбудеться на стадіоні Golden 1 Center 5 лютого о 05:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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