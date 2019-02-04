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Сакраменто - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 19:10 317 0
Сакраменто - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Сакраменто - Сан-Антоніо відбудеться на стадіоні Golden 1 Center 5 лютого о 05:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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