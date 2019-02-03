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Торонто - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 18:00 356 0
Торонто - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Торонто - Кліпперс відбудеться на стадіоні  Scotiabank Arena 3 лютого о 22:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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