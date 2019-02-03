Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу команд Леня

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Фінікс - Атланта відбудеться на стадіоні Токінг Стік Резорт Арена 3 лютого о 04:00 за Києвом.

Відзначимо, що зустрінуться між собою дві команди Олексія Леня. Адже саме з Фінікса українець перейшов у Атланту та став лідером команди.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.