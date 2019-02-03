Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу команд Леня

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Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

Вчора 18:31 2632
Трансляція Ястремська - Томлянович: дивитися онлайн
Вчора 23:11 259
Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович
Вчора 15:30 2729 4
Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині
Вчора 14:31 1430
Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО
Вчора 10:31 1107
Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
01.02.2019 19:36 1880
Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу
01.02.2019 17:10 2528
Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
01.02.2019 13:47 1207
Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
01.02.2019 12:50 3521
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
01.02.2019 09:26 1597
Навколо спорту
Блоги
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 20:36 795
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 18:55 585
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:45 532
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:00 574
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:00 720
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1304
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 740
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 870
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 642
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
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Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу команд Леня

Сьогодні 00:22 684 0
Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу команд Леня

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Фінікс - Атланта відбудеться на стадіоні Токінг Стік Резорт Арена 3 лютого о 04:00 за Києвом.

Відзначимо, що зустрінуться між собою дві команди Олексія Леня. Адже саме з Фінікса українець перейшов у Атланту та став лідером команди.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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