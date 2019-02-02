Голден Стейт - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА

Мій профіль

Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

Сьогодні 18:31 1891
Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович
Сьогодні 15:30 2582 4
Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині
Сьогодні 14:31 1290
Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО
Сьогодні 10:31 1039
Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
Вчора 19:36 1772
Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу
Вчора 17:10 2482
Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
Вчора 13:47 1188
Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
Вчора 12:50 3445
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
Вчора 09:26 1568
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Вчора 09:12 879
Навколо спорту
Блоги
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 20:36 495
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 18:55 482
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 18:45 469
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 18:00 453
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 14:00 629
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1302
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 739
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 869
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 640
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 14:12 820
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:50 Баскетбол Ембід та Харден - найкращі гравці місяця в НБА. ВІДЕО 58
21:37 Футбол Динамо переграло ЦСКА на зборі в Іспанії. ВІДЕООГЛЯД 226
21:18 Хокей Монреаль - Нью-Джерсі: онлайн-трансляція матчу НХЛ 291
21:16 Футбол Неймару загрожує шість років тюрми за махінації 338
21:15 Баскетбол Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу команд Леня 313
20:53 Футбол ФК Рух переїжджає до Львова 340
20:36 Блог Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО 495
20:28 Хокей Філадельфія - Едмонтон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 347
20:10 Теніс Ястремська: Завтра має бути приголомшлива битва 582
19:50 Футбол Челсі знищив Гаддерсфілд завдяки дублям Азара та Ігуаїна. ВІДЕО 391
19:35 Баскетбол Голден Стейт - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 322
19:16 Футбол Кордоба - Альбасете: онлайн-трансляція матчу Сегунди за участю Зозулі 426
19:06 Футбол Динамо легко розібралося з ЦСКА Софія в контрольному матчі 488
18:55 Блог Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО 482
18:45 Блог Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО 469
18:31 Біатлон Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині 1891
18:10 Футбол Тоттенгем мінімально здолав Ньюкасл в АПЛ. ВІДЕО 483
18:00 Футбол Динамо - ЦСКА Софія 3:0. Онлайн-трансляція 3820 1
18:00 Блог Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО 453
17:50 Теніс Ястремська у двох сетах переграла Лінетт та вийшла у фінал турніру в Таїланді. ВІДЕО 447
17:30 Футбол Реал готовий обмінятися гравцями з ПСЖ 783
17:11 Футбол Футболісти не хочуть переходити в Кардіфф, через зникнення Сали 619
16:50 Футбол Барселона з проблемами переграє Валенсію в Ла-Лізі. Прогноз букмекерів 559
16:27 Баскетбол Детройт - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 425
16:09 Навколо спорту Чарівна Світоліна попозувала в Парижі. ФОТО 952 1

Голден Стейт - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 19:35 322 0
Голден Стейт - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Голден Стейт - Лейкерс відбудеться на стадіоні Оракл Арена 3 лютого о 03:30 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()