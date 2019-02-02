Детройт - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА

Мій профіль

Динамо - ЦСКА Софія: пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 16:56 2095
Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович
Сьогодні 15:30 1869 4
Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині
Сьогодні 14:31 1037
Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО
Сьогодні 10:31 844
Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
Вчора 19:36 1508
Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу
Вчора 17:10 2402
Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
Вчора 13:47 1147
Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
Вчора 12:50 3252
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
Вчора 09:26 1527
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Вчора 09:12 784
Навколо спорту
Блоги
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 20:11 1106
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1300
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 737
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 864
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 637
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:00 Хокей Монреаль - Нью-Джерсі: онлайн-трансляція матчу НХЛ 83
16:56 Футбол Динамо - ЦСКА Софія: пряма онлайн-трансляція 2095
16:50 Футбол Барселона з проблемами переграє Валенсію в Ла-Лізі. Прогноз букмекерів 291
16:27 Баскетбол Детройт - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 345
16:09 Навколо спорту Чарівна Світоліна попозувала в Парижі. ФОТО 417
15:49 Бокс Усик проведе наступний бій 18 травня. Серед претендентів два росіянина 566
15:30 Теніс Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович 1869 4
15:07 Футбол Журналіст: Хачеріді отримував у Динамо 20 тис грн через свою халатність 2496
14:55 Теніс Ястремська виграла перший сет у Лінетт у півфіналі Хуахіна 663
14:38 Теніс Ястремська — Лінетт: онлайн-трансляція 3031 1
14:31 Легка атлетика Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині 1037
14:07 Футбол Кравець забив за Кайсеріспор. ВІДЕО 694
14:00 Блог Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО 441
13:54 Футбол Глава Федерації футболу Маріуполя висунутий кандидатом в президенти України 492
13:32 Блог Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО 833
13:12 Хокей Філадельфія - Едмонтон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 248
13:05 Футбол Тренер: Бурда - один з кращих у Європі 567
12:03 Блог Страшна травма в Італії стала причиною скасування матчу. ВІДЕО 1996
11:55 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 211443
11:46 Блог Челсі - Гаддерсфілд: дивитися онлайн 02.02.2019 314
11:25 Блог Топ-5 моментів ігрового дня НБА. ВІДЕО 316
11:05 Баскетбол Атланта Леня поступилася Юті. Інші результати ігрового дня НБА 280
11:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 99327
10:54 Футбол Ювентус готовий переманити ще одного лідера Реала 810
10:51 Блог Барселона - Валенсія: дивитися онлайн 02.02.2019 605

Детройт - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 16:27 345 0
Детройт - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Детройт - Кліпперс відбудеться на стадіоні Little Caesars Arena 3 лютого о 00:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()