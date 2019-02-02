Атланта Леня поступилася Юті. Інші результати ігрового дня НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли п'ять матчів.
Атланта Олексія Леня на виїзді програла Юту. Українець за майже 9 хвилин здійснив 4 підбирання.
Маямі поступився Оклахома-Сіті.
Денвер Йокича вдома обіграв Х'юстон Хардена.
НБА
Регулярний чемпіонат
Шарлотт - Мемфіс 100:92 (17:29, 28:16, 25:28, 30:19)
Нью-Йорк - Бостон 99:113 (20:25, 27:31, 26:24, 26:33)
Маямі - Оклахома-Сіті 102:118 (24:31, 29:41, 21:22, 28:24)
Юта - Атланта 128:112 (36:34, 22:26 38:27, 32:25)
Денвер - Х'юстон 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27)
Нагадаємо, що Михайлюк та Лень не потрапили до заявки на матч збірної.
Раніше неймовірний данк Янніса очолив ТОП-5 моментв дня НБА.
Джерело - Чемпіон.