Атланта Леня поступилася Юті. Інші результати ігрового дня НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли п'ять матчів.

Атланта Олексія Леня на виїзді програла Юту. Українець за майже 9 хвилин здійснив 4 підбирання.

Маямі поступився Оклахома-Сіті.

Денвер Йокича вдома обіграв Х'юстон Хардена.

НБА

Регулярний чемпіонат

Шарлотт - Мемфіс 100:92 (17:29, 28:16, 25:28, 30:19)

Нью-Йорк - Бостон 99:113 (20:25, 27:31, 26:24, 26:33)

Маямі - Оклахома-Сіті 102:118 (24:31, 29:41, 21:22, 28:24)

Юта - Атланта 128:112 (36:34, 22:26 38:27, 32:25)

Денвер - Х'юстон 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27)

Нагадаємо, що Михайлюк та Лень не потрапили до заявки на матч збірної.

Раніше неймовірний данк Янніса очолив ТОП-5 моментв дня НБА.

Джерело - Чемпіон.