Лейкерс в овертаймі переграв Кліпперс, Філадельфія здолала чемпіона. Результати та відеоогляд матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Орландо – Індіана 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)
Детройт – Даллас 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)
Торонто – Мілуокі 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18)
Сан-Антоніо – Бруклін 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)
Голден Стейт – Філадельфія 104:113 (35:30, 25:23, 26:42, 18:18)
Кліпперс – Лейкерс 120:123 OT (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, 8:11)
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.