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Кліпперс - Лейкерс: онлайн-трансляція дербі міста янголів

Сьогодні 19:11 337 0
Кліпперс - Лейкерс: онлайн-трансляція дербі міста янголів

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Кліпперс - Лейкерс відбудеться на стадіоні  Стейплс Центр 1 лютого о 05:30 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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