Портленд розгромив Юту, Бостон сильніший за Шарлотт. Найкращі моменти дня НБА. ВІДЕО

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Нью-Йорк – Даллас 90:114 (20:24, 27:31, 23:35, 20:24)
Маямі – Чикаго 89:105 (21:31, 27:19, 20:28, 21:27)
Бостон – Шарлотт 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19)
Міннесота – Мемфіс 99:97 OT (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)
Вашингтон – Індіана 107:89 (35:25, 24:20, 23:24, 25:20)
Сакраменто – Атланта 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)
Портленд – Юта 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25)
Також, НБА традиційно опублікувала підбірку найяскравіших моментів ігрового дня.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.