Портленд розгромив Юту, Бостон сильніший за Шарлотт. Найкращі моменти дня НБА. ВІДЕО

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Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція

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Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
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Ротань засудив перехід Ракицького
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Мораес врятував Шахтар від ганебної нічиєї
Сьогодні 11:58 742
Стаховський/Менендес-Масейрас — Хуркач/Вальков: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 10:09 206
Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО
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Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу
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Костюк програла екс-українці Заневській
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Знайдено уламки літака на якому летів футболіст Кардіффа
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Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО Максим Буйдин
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Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:11 1655
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:11 994
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:55 1181
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:46 656
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Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
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Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
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Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО Валерій Ручка
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У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Нью-Йорк – Даллас 90:114 (20:24, 27:31, 23:35, 20:24)

Маямі – Чикаго 89:105 (21:31, 27:19, 20:28, 21:27)

Бостон – Шарлотт 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19)

Міннесота – Мемфіс 99:97 OT (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)

Вашингтон – Індіана 107:89 (35:25, 24:20, 23:24, 25:20)

Сакраменто – Атланта 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)

Портленд – Юта 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25)

Також, НБА традиційно опублікувала підбірку найяскравіших моментів ігрового дня.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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