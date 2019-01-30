Бруклін обіграв Чикаго, Мілуокі сильніше Детройта. Найкращі моменти дня НБА. ВІДЕО

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Клівленд – Вашингтон 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44)
Орландо – Оклахома-Сіті 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35)
Детройт – Мілуокі 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26)
Бруклін – Чикаго 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39:38)
Х'юстон – Нью Орлеан 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27)
Сан-Антоніо – Фінікс 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33)
Лейкерс – Філадельфія 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)
Також, НБА традиційно опублікувала підбірку найяскравіших моментів ігрового дня.
Серед топ-10 виявилися епізоди за участю Янніса Адетокунбо, Брендона Інгрема та Руді Гея.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.