Лейкерс поступився Орландо, Кліпперс Переграв Портленд. Інші результати НБА

У НБА в ніч з 25 на 26 листопада відбулося вісім матчів у регулярному чемпіонаті відбулося вісім матчів.

До вашої уваги результати ігор

НБА

Регулярний чемпіонат

25 листопада

Лейкерс – Орландо 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

Детройт – Фінікс 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)

Атланта – Шарлотт 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

Бруклін – Філадельфія 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)

Торонто – Маямі 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26)

Мемфіс – Нью-Йорк 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)

Сакраменто – Юта 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)

Портленд – Кліпперс 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21)

Нагадаємо, Михайлюк позмагався з Джеймсом у влучності триочкових кидків.

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Джерело - Чемпіон.