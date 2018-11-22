Лейкерс переграв Клівленд, Голден-Стейт зазнав четвертої поспіль поразки. Інші результати НБА

У ніч з 21 на 22 листопада у НБА відбулося 13 матчів.

До вашої уваги результати всіх ігор.

НБА

Регулярний чемпіонат

21 листопада

Шарлотт – Індіана 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25)

Філадельфія – Новий Орлеан 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33)

Атланта – Торонто 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38)

Бостон – Нью-Йорк 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33)

Клівленд – Лейкерс 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)

Чикаго – Фінікс 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23)

Х'юстон – Детройт 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)

Мілуокі – Портленд 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)

Міннесота – Денвер 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18)

Даллас – Бруклін 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32)

Сан-Антоніо – Мемфіс 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23)

Юта – Сакраменто 110:119 (23:34, 31:26, 29:24, 27:25)

Голден-Стейт – Оклахома-Сіті 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36)

Нагадаємо, українка стала найрезультативнішим гравцем відбору до Євробаскету-2019.

Джерело - Чемпіон.