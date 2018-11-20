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Сьогодні 08:33 247 0
Детройт обіграв Клівленд, Індіана розгромила Юту. Результати матчів НБА

В регурному чемпіонаті НБА відбулися чергові поєдинки.

Шарлотт – Бостон 117:112 (29:24, 25:32, 30:31, 33:25)

Детройт – Клівленд 113:102 (38:27, 28:19, 27:23, 20:33)

Індіана – Юта 121:94 (32:19, 25:28, 29:23, 35:24)

Філадельфія – Фінікс 119:114 (26:36, 31:26, 35:24, 27:28)

Атланта – Кліпперс 119:127 (34:29, 30:32, 32:28, 23:38)

Мемфіс – Даллас 98:88 (25:21, 28:28, 21:25, 24:14)

Мілуокі – Денвер 104:98 (25:29, 21:27, 32:21, 26:21)

Новий Орлеан – Сан-Антоніо 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29)

Сакраменто – Оклахома-Сіті 117:113 (37:24, 32:32, 15:29, 33:28)

Нагадаємо, вбивчий данк Леброна серед найкращих у НБА.

Раніше, Леброн Джеймс встановив унікальне досягнення.

Джерело - Чемпіон.

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