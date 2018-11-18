Хімік обіграв Політехнік і вийшов у лідери Суперліги

Хімік в результативному матчі впорався з харківським Політехніком і продовжив свою переможну серію в Суперлізі до п'яти матчів.

Харків'яни, відчувши смак перемог в минулій грі в Одесі, були близькими і до сьогоднішньої звитяги, проте господарі все ж не дали супернику наздогнати себе в останній десятихвилинці та переломити хід гри.

Чемпіонат України, Суперліга Парі-Матч

Хімік — Політехнік 94:82 (18:19, 29:17, 28:20, 19:26)

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Джерело - Чемпіон.