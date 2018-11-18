Студентська збірна України виборола срібло Всесвітньої університетської ліги

Жіноча студентська збірна України з баскетболу 3х3 виборола срібні нагороди Всесвітньої університетської ліги, яка відбувалася у китайському Сямені.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

У фіналі наші дівчата поступилися команді китайського Університету Циньхуа — 14:17.

Раніше наша команда, сформована зі студенток Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника з Івано-Франківська, здобула шість перемог поспіль.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України здобула впевнену перемогу над Болгарією у відборі до Євробаскету.

Джерело - ФБУ.