Бостон в овертаймі дотиснув Торонто. Інші результати 16 листопада в НБА

Мій профіль

Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу

Сьогодні 13:40 548
Словаччина - Україна: головні підсумки матчу Ліги Націй
Сьогодні 13:04 844
Україна зазнала ганебної поразки від Словаччини. ВІДЕО
Сьогодні 09:27 832 3
Україна зазнала ганебної поразки в поєдинку проти Словаччини у Лізі націй
Вчора 23:45 1353 1
Словаччина - Україна: 4:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:35 19745 7
Словаччина - Україна: стартові склади команд
Вчора 20:51 1092
Музичук вдруге зіграла внічию з екс-українкою Лагно
Вчора 18:30 3681 3
Словаччина - Україна: ставки букмекерів
Вчора 14:13 999
Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу
Вчора 13:44 3154 1
Ліга націй: Словаччина - Україна: анонс і прогноз матчу
Вчора 06:48 5754 1
Навколо спорту
Блоги
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
12.11.2018 14:59 567
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 794
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 1140
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 9302
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1233
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:53 Футбол Трансферне вікно в АПЛ закриватиметься на початку серпня 126
13:40 Шахи Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу 548
13:22 Шахи Музичук програла перший тай-брейк у півфіналі 359
13:11 Футбол Зінченко перейде в Фенербахче 235
13:04 Блог Словаччина - Україна: головні підсумки матчу Ліги Націй 844
12:49 Біатлон Блашко попри карантин виступила на міжнародному старті 224
12:30 Футбол Словаччино не спати: вболівальники української збірної пройшлися вулицями Трнави. ВІДЕО 369
12:08 Футбол Красень гол Лєднєва не допоміг Україні переграти Грузію. ВІДЕО 417
11:57 Футбол Шапаренко вразив тренера збірної Словаччини 1297
11:41 Баскетбол Бостон в овертаймі дотиснув Торонто. Інші результати 16 листопада в НБА 195
11:07 Футбол Українська збірна востаннє пропускала чотири голи на Чемпіонаті світу—2006 814
11:00 Навколо спорту Епатажна дружина Морозюка жорстко розкритикувала вітчизняні ЗМІ 469
10:54 Футбол Шевченко: Від складності травми Кривцова залежить чи викличемо ми ще гравців 520
10:29 Футбол Павелко: Якщо бажаєш заробляти в ФФУ, непотрібно вигадувати складні завдання 481
10:08 Футбол Вербич відзначився голом за Словенію. ВІДЕО 538
09:53 Футбол Бойко - найгірший гравець матчу Словаччина — Україна. ФОТО 1748
09:39 Футбол Німеччина покинула елітний дивізіон Ліги націй 490
09:27 Футбол Україна зазнала ганебної поразки від Словаччини. ВІДЕО 832 3
09:15 Дзюдо Черняк перемогла на Гран-прі Гааги 301
16 Листопада 2018
23:45 Футбол Україна зазнала ганебної поразки в поєдинку проти Словаччини у Лізі націй 1353 1
23:35 Футбол Словаччина - Україна: 4:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 19745 7
23:30 Футбол Голкіпер Зорі може перейти в турецький клуб 843
23:10 Футбол На матчі Ліги Європи Ворскла - Арсенал очікується аншлаг 346
22:59 Футбол Коноплянка забив фантастичний гол у ворота Словаччини. ВІДЕО 2861
22:50 Футбол Рух підтвердив переговори з Кучуком 421

Бостон в овертаймі дотиснув Торонто. Інші результати 16 листопада в НБА

Сьогодні 11:41 195 0
Бостон в овертаймі дотиснув Торонто. Інші результати 16 листопада в НБА

У НБА в ніч з 16 на 17 листопада відбулося вісім матчів регулярної першості.

До вашої уваги результати матчів.

НБА

Регулярний чемпіонат

16 листопада

Бостон — Торонто 123:116 ОТ (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9)

Індіана — Маямі 99:91 (18:27, 32:16, 22:24, 27:24)

Вашингтон — Бруклін 104:115 (30:26, 24:30, 25:35, 25:24)

Філадельфія — Юта 113:107 (38:24, 16:28, 32:32, 27:23)

Міннесота — Портленд 112:96 (29:21, 26:22, 28:24, 29:29)

Нью-Орлеан — Нью-Йорк 129:124 (16:32, 38:32, 34:32, 41:28)

Мемфіс — Сакраменто 112:104 (29:28, 33:23, 25:27, 25:26)

Мілуокі — Чикаго 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24)

Нагадаємо, данк Джеймса потрапив у підбірку кращих моментів тижня.

Тим часом Марія Музичук грає у півфіналі шахової першості. Відеотрансляція на нашому сайті.

 

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()