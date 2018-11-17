Бостон в овертаймі дотиснув Торонто. Інші результати 16 листопада в НБА

У НБА в ніч з 16 на 17 листопада відбулося вісім матчів регулярної першості.
До вашої уваги результати матчів.
НБА
Регулярний чемпіонат
16 листопада
Бостон — Торонто 123:116 ОТ (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9)
Індіана — Маямі 99:91 (18:27, 32:16, 22:24, 27:24)
Вашингтон — Бруклін 104:115 (30:26, 24:30, 25:35, 25:24)
Філадельфія — Юта 113:107 (38:24, 16:28, 32:32, 27:23)
Міннесота — Портленд 112:96 (29:21, 26:22, 28:24, 29:29)
Нью-Орлеан — Нью-Йорк 129:124 (16:32, 38:32, 34:32, 41:28)
Мемфіс — Сакраменто 112:104 (29:28, 33:23, 25:27, 25:26)
Мілуокі — Чикаго 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24)
Нагадаємо, данк Джеймса потрапив у підбірку кращих моментів тижня.
Тим часом Марія Музичук грає у півфіналі шахової першості. Відеотрансляція на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.