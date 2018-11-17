Бостон в овертаймі дотиснув Торонто. Інші результати 16 листопада в НБА

У НБА в ніч з 16 на 17 листопада відбулося вісім матчів регулярної першості.

До вашої уваги результати матчів.

НБА

Регулярний чемпіонат

16 листопада

Бостон — Торонто 123:116 ОТ (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9)

Індіана — Маямі 99:91 (18:27, 32:16, 22:24, 27:24)

Вашингтон — Бруклін 104:115 (30:26, 24:30, 25:35, 25:24)

Філадельфія — Юта 113:107 (38:24, 16:28, 32:32, 27:23)

Міннесота — Портленд 112:96 (29:21, 26:22, 28:24, 29:29)

Нью-Орлеан — Нью-Йорк 129:124 (16:32, 38:32, 34:32, 41:28)

Мемфіс — Сакраменто 112:104 (29:28, 33:23, 25:27, 25:26)

Мілуокі — Чикаго 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24)

Нагадаємо, данк Джеймса потрапив у підбірку кращих моментів тижня.

Тим часом Марія Музичук грає у півфіналі шахової першості. Відеотрансляція на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.