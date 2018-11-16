Політехнік здобув першу перемогу в сезоні, розгромивши Одесу

Політехнік у гостях розгромив Одесу в рамках 7 туру Суперліги.

Політехнік лідирував у рахунку протягом усього матчу, який довів до першої перемоги сезону з рахунком 92:74.

Команда Володимира Коваля взяла реванш у Одеси за поразку в першому колі, а головним героєм гри став Ті Джей Кромер, який набрав 35 очок, реалізувавши 7 з 12 триочкових (РЕ +37).

Суперліга Парі-Матч

7-й тур

16 листопада

Одеса - Політехнік 74:92 (15:24, 25:22, 16:24, 18:22)

Нагадаємо, Атланта Леня розгромно поступилася Денверу.

А Данк Джеймса серед найкращих моментів тижня в НБА.

Джерело - ФБУ.