Лейкерс переграв Портленд, Юта розгромно програла Далласу. Результати інших матчів 14 листопада в НБА

У НБА в ніч з 14 на 15 листопада відбулося одинадцять матчів регулярної першості.

До вашої уваги результати всіх матчів ігрового дня.

НБА. Регулярний чемпіонат

Вашингтон – Клівленд 119:95 (41:29, 32:23, 23:22, 23:21)

Орландо – Філадельфія 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19)

Торонто – Детройт 104:106 (31:26, 34:27, 23:24, 16:29)

Бруклін – Маямі 107:120 (21:37, 28:24, 23:29, 35:30)

Бостон – Чикаго 111:82 (19:24, 32:11, 26:24, 34:23)

Оклахома Сіті – Нью-Йорк 128:103 (37:22, 28-27, 35-31, 28-23, )

Міннесота – Нью-Орлеан 107:100 (38:28, 29:26, 18:27, 22:19)

Мілуокі – Мемфіс 113:116 (19:29, 26:19, 35:36, 33:32)

Даллас – Юта 118:68 (30:24, 28:22, 26:13, 34:9)

Фінікс – Сан-Антоніо 116:96 (34:19, 18:29, 35:22, 29:26)

Лейкерс – Портленд 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28)

Нагадаємо, Черкаські Мавпи та Дніпро програли в Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.