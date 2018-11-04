Атланта здолала Маямі, Лейкерс — Портленд. Результати інших матчів НБА

У НБА в ніч з третього на четверте листопада відбулося вісім матчів.

До вашої уваги результати ігор.

Філадельфія – Детройт 109:99 (30:24, 39:23, 16:25, 24:27)

Шарлотт – Клівленд 126:94 (30:22, 29:30, 34:21, 33:21)

Індіана – Бостон 102:101 (18:28, 27:17, 27:27, 30:29)

Атланта – Маямі 123:118 (41:31, 33:37, 28:25, 21:25)

Чикаго – Х'юстон 88:96 (28:27, 28:27, 7:21, 25:21)

Сан-Антоніо – Нью-Орлеан 109:95 (24:17, 34:22, 29:29, 22:27)

Денвер – Юта 103:88 (25:25, 22:21, 21:27, 35:15)

Портленд – Лейкерс 110:114 (29:28, 28:28, 16:32, 37:26)

Нагадаємо, Леброн Джеймс встановив свій антирекорд.

Джерело - Чемпіон.