Голден Стейт переграв Новий Орлеан, Атланта Леня програла Сакраменто. Інші результати дня в НБА

У НБА в ніч з першого на друге листопада відбулося шість поєдинків.

До вашої уваги результати матчів.

НБА

1 — 2 листопада

Клівленд — Денвер 91:110 (27:15, 15:35, 24:33, 25:27)

Філадельфія — Кліпперс 122:113 (34:30, 38:27, 18:29, 32:27)

Шарлотт — Оклахома 107:111 (22:24, 26:20, 29:29, 30:38)

Атланта — Сакраменто 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31)

Бостон — Мілуокі 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35)

Портленд — Нью-Орлеан 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20)

Нагадаємо, у НБА тиждень під знаком рекордів.

Натомість гравець НБА набрав 10 тисяч очок, виходячи з лави для запасних.

Джерело - Чемпіон.