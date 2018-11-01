Сан - Антоніо розгромив колишню команду Леня, Бруклін ледь здолав Детройт. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА
Регуляний чемпіонат
Бруклін – Детройт 120:119 OT (28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9)
Нью-Йорк – Індіана 101:107 (25:28, 27:22, 29:27, 20:30)
Чикаго – Денвер 107:108 OT (24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10)
Міннесота – Юта 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29)
Голден Стейт – Новий Орлеан 131:121 (43:37, 27:26, 37:29, 24:29)
Фінікс – Сан-Антоніо 90:120 (15:28, 24:32, 27:34, 24:26)
Лейкерс – Даллас 114:113 (38:21, 28:38, 28:22, 20:32)
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А гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА.
Джерело - Чемпіон.