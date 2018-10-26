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Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА

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Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА

В НБА завершився перший тиждень регулярного чемпіонату. 

І хоч про якісь проміжні результати говорити ще зарано. Та варто відзначити українців які досить вдало розпочали сезон.

Алекс Лень за свою нову команду грає виключно в старті, що не може не тішити українських вболівальників.

Наприкінці тижня стало відомо, що Лень травмував лікоть і може пропустити матч за Атланту. Але ушкодження виявилось не надто серйозним і українець допоміг обіграти Даллас.

Ситуація зі Святославом Михайлюком в Лейкерс трохи складніша. Свят не так часто з'являється в складі озерних. Але вже набрав  перші очки за свою команду. 

До слова, Лейкерс розпочали сезон не надто добре. Навіть із зірковим Леброном команда програла три стартові поєдинки.

Найкращі моменти тижня в НБА.

 

Джерело - Чемпіон.

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