Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА

В НБА завершився перший тиждень регулярного чемпіонату.

І хоч про якісь проміжні результати говорити ще зарано. Та варто відзначити українців які досить вдало розпочали сезон.

Алекс Лень за свою нову команду грає виключно в старті, що не може не тішити українських вболівальників.

Наприкінці тижня стало відомо, що Лень травмував лікоть і може пропустити матч за Атланту. Але ушкодження виявилось не надто серйозним і українець допоміг обіграти Даллас.

Ситуація зі Святославом Михайлюком в Лейкерс трохи складніша. Свят не так часто з'являється в складі озерних. Але вже набрав перші очки за свою команду.

До слова, Лейкерс розпочали сезон не надто добре. Навіть із зірковим Леброном команда програла три стартові поєдинки.

Найкращі моменти тижня в НБА.

Джерело - Чемпіон.