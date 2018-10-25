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Лейкерс переміг Фінікс, Голден Стейт здолав Вашингтон. Результати інших матчів НБА

У НБА цієї ночі відбулося 11 матчів. 

До вашої уваги результати всіх ігор.

НБА

24 жовтня

Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Клівленд – Бруклін 86:102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

Маямі – Нью-Йорк 110:87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

Торонто – Міннесота 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31)

Чикаго – Шарлотт 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

Х'юстон – Юта 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

Сан-Антоніо – Індіана 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

Мілуокі – Філадельфія 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)

Фінікс – Лейкерс 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

Сакраменто – Мемфіс 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21)

Голден Стейт – Вашингтон 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25)

Нагадаємо, Запоріжя продовжує перемагати в Суперлізі.

Джерело - Чемпіон.

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