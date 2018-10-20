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Лень набрав 9 очків за Атланту в матчі з Мемфісом. ВІДЕО

Сьогодні 10:10 180 0
Лень набрав 9 очків за Атланту в матчі з Мемфісом. ВІДЕО

Український центровий Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці Атланти у виїзному матчі проти Мемфіса.

Українець провів на майданчику 26 хвилин і набрав за цей час 9 очок. Лень зробив 8 кидків, 4 з них були точними, в тому числі він закинув 1 триочковий. Також на його рахунку 4 підбирання, 2 ассисти і 2 втрати.

Відзначимо, що Атланта програла Мемфісу 117:131.

Дивіться найефектніші моменти з Олексієм Ленем:

Джерело - isport.ua.

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