Лень набрав 9 очків за Атланту в матчі з Мемфісом. ВІДЕО

Український центровий Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці Атланти у виїзному матчі проти Мемфіса.

Українець провів на майданчику 26 хвилин і набрав за цей час 9 очок. Лень зробив 8 кидків, 4 з них були точними, в тому числі він закинув 1 триочковий. Також на його рахунку 4 підбирання, 2 ассисти і 2 втрати.

Відзначимо, що Атланта програла Мемфісу 117:131.

Дивіться найефектніші моменти з Олексієм Ленем:

🎶 Goin' on you with the pick & roll 🎶 pic.twitter.com/Su06SNcMex