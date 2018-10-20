Лень набрав 9 очків за Атланту в матчі з Мемфісом. ВІДЕО

Український центровий Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці Атланти у виїзному матчі проти Мемфіса.
Українець провів на майданчику 26 хвилин і набрав за цей час 9 очок. Лень зробив 8 кидків, 4 з них були точними, в тому числі він закинув 1 триочковий. Також на його рахунку 4 підбирання, 2 ассисти і 2 втрати.
Відзначимо, що Атланта програла Мемфісу 117:131.
Дивіться найефектніші моменти з Олексієм Ленем:
🎶 Goin' on you with the pick & roll 🎶 pic.twitter.com/Su06SNcMex— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 20 жовтня 2018 р.
Feed the man. 🍽 pic.twitter.com/DSGlcVAwOe— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 20 жовтня 2018 р.
Do work Alex Len. pic.twitter.com/lt5bNCXETf— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 20 жовтня 2018 р.
Джерело - isport.ua.