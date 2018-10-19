Україна піднялася на друге місце в світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3

Україна значно зміцнила позиції в рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3 після завершення Юнацької Олімпіади, де виступали наші чоловіча та жіноча збірні U-18.

Про це повідомляє федерація баскетболу України.

У загальному рейтинзі Україна обійшла Монголію та Росію, піднявшись з п’ятого місця на друге.

Цього року національна жіноча збірна України виборола бронзові медалі чемпіонату Європи. Жіноча збірна U-23 завоювала бронзові медалі чемпіонату світу.

Нагадаємо, Лейкерс без Михайлюка програв у стартовому матчі НБА.

Також Михайлюк може не приїхати на гру збірної.

Джерело - ФБУ.