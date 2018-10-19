Леброн Джеймс ніколи не перемагав у першому матчі за новий клуб

Триразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс вчетверте в кар'єрі не зумів виграти дебютний матч за нову команду.

У першому поєдинку сезону Лос-Анджелес Лейкерс на виїзді поступилися Портленд Трейл Блейзерс, попри 26 очок і 12 підбирань Джеймса.

Раніше він всі три рази також програвав перші матчі за нові команди:

29 жовтня 2003

Клівленд Кавальєрс — Сакраменто Кінгз 92:106

Леброн Джеймс: 25 очок, 6 підбирань, 9 асистів

26 жовтня 2010

Майамі Хіт — Бостон Селтікс 80:88

Леброн Джеймс: 31 очко, 4 підбирання, 3 асисти

30 жовтня 2014

Клівленд Кавальєрс — Нью-Йорк Нікс 90:95

Леброн Джеймс: 17 очок, 5 підбирань, 4 асисти

Свій перший домашній матч за Лейкерс Джеймс проведе 21 жовтня проти Х'юстон Рокетс.

Нагадаємо, Михайлюк не зіграє за збірну.

Джерело - Xsport.