Леброн Джеймс ніколи не перемагав у першому матчі за новий клуб

Триразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс вчетверте в кар'єрі не зумів виграти дебютний матч за нову команду.
У першому поєдинку сезону Лос-Анджелес Лейкерс на виїзді поступилися Портленд Трейл Блейзерс, попри 26 очок і 12 підбирань Джеймса.
Раніше він всі три рази також програвав перші матчі за нові команди:
29 жовтня 2003
Клівленд Кавальєрс — Сакраменто Кінгз 92:106
Леброн Джеймс: 25 очок, 6 підбирань, 9 асистів
26 жовтня 2010
Майамі Хіт — Бостон Селтікс 80:88
Леброн Джеймс: 31 очко, 4 підбирання, 3 асисти
30 жовтня 2014
Клівленд Кавальєрс — Нью-Йорк Нікс 90:95
Леброн Джеймс: 17 очок, 5 підбирань, 4 асисти
Свій перший домашній матч за Лейкерс Джеймс проведе 21 жовтня проти Х'юстон Рокетс.
Нагадаємо, Михайлюк не зіграє за збірну.
Джерело - Xsport.