Барселона без Пустового обіграла Баварію в Євролізі

Українець Артем Пустовий не вийшов на паркет у складі Барселони на матч Євроліги. Втім і без нього іспанський клуб здобув перемогу над Баварією.

Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Анте Томич. У його активі 18 очок, а також 5 підбирань і стільки ж передач.

Наступний матч Барселона зіграє проти Валенсії 21 жовтня в чемпіонаті Іспанії.

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Євроліга

Третій тур

Барселона - Баварія 83:73 (26:17, 18:19, 21:18 18:19)

Нагадаємо, Лейкерс без Михайлюка програв у стартовому матчі НБА.

Також Михайлюк може не приїхати на гру збірної.

Джерело - Чемпіон.