Барселона без Пустового обіграла Баварію в Євролізі

Українець Артем Пустовий не вийшов на паркет у складі Барселони на матч Євроліги. Втім і без нього іспанський клуб здобув перемогу над Баварією.
Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Анте Томич. У його активі 18 очок, а також 5 підбирань і стільки ж передач.
Наступний матч Барселона зіграє проти Валенсії 21 жовтня в чемпіонаті Іспанії.
Баскетбол
Євроліга
Третій тур
Барселона - Баварія 83:73 (26:17, 18:19, 21:18 18:19)
Нагадаємо, Лейкерс без Михайлюка програв у стартовому матчі НБА.
Також Михайлюк може не приїхати на гру збірної.
Джерело - Чемпіон.