Дніпро розгромно програв у першому матчі Кубка Європи ФІБА

Відбувся матч першого туру групового етапу Кубка Європи ФІБА Дніпро зустрічався на виїзді з болгарським Левські.

Українці не змогли нічого протиставити супернику і перемогли лише у третій партії. Загальний рахунок матчу — 83:65.

Наступний матч Дніпро проведе 24 жовтня вдома проти Аріса.

Кубок Європи ФІБА

Груповий етап

Перший тур

Левські (Болгарія) - Дніпро (Україна) — 83:65 (26:23, 24: 8, 17:20, 16:14)

Левскі: Ремберт (18), Аврамов (10 + 8 підбирань + 4 передачі), Захарієв (10 + 7 підбирань), Д. Іванов (18 + 6 підбирань), К. Іванов (8 + 5 підбирань + 7 передач + 2 блок-шота), Р, Робінсон (10), Мійович (7 + 6 підбирань), Веліков (2)

Дніпро: Мішула (9 + 4 передачі - 5 втрат), Закурдаєв (8), Ревзін (10 + 5 підбирань), Тимофієнко (3 + 8 підбирань), Кушніров (9), Шундель (5 + 4 передачі), Кожем'якін (8), Натяжко (11 + 5 підбирань), В. Прокопенко (2), Бондарчук, Сізов.

Нагадаємо, Лень, Михайлюк і Кобець не приїдуть до збірної України.

Натомість Черкаські мавпи з поразки стартували в Кубку Європи.

Джерело - Чемпіон.