Запоріжжя з перемоги над Миколаєвом розпочало баскетбольний сезон

Баскетбольна Суперліга вийшла на старт. Сезон в українському чемпіонаті відкрили матчем між БК Запоріжжя та МБК Миколаїв.

У першій та другій чвертях мінімально лідирували гості, а вже в заключних двох чвертях завдяки вольовим якостям господарі майданчику все ж вирвали перемогу.

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга Парі-матч

Запоріжжя

5 жовтня

Запоріжжя – Миколаїв 84:81 (18:21, 23:28, 21:14, 22:18)

Запоріжжя: Мироненко 24 + 9 підбирань + 3 перехоплення, Хілл 18 + 7 підбирань + 3 передачі, Холтон 9 + 4 передачі, Одвеєнко 4 + 6 підбирань + 3 передачі, Анісімов 0 – старт, Трент 21 + 4 передачі + 3 перехоплення – 4 втрати, Буц 5 + 4 передачі + 3 підбирання, Тарасенко 3

Миколаїв: Онуфрієв 16 + 5 підбирань + 2 передачі – 4 втрати, Анікієнко 11 + 6 підбирань, Жуковський 10 + 6 підбирань, Мусієнко 7, Тонченко 0 + 3 передачі + 3 підбирання – старт, Попов 14 + 7 передач + 2 перехоплення, Хохоник 10 – 5 втрат, Адедиран 8, Давидюк 3, Приймак 2

Нагадаємо, пішов з життя відомий баскетболіст збірної України.

А жіноча збірна України зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.