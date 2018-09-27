Мавпи вдруге обіграли чемпіона Норвегії. ВІДЕО

Черкаські Мавпи вийшли в другий раунд Кубка Європи FIBA.
Команда Максима Міхельсона на своєму майданчику вдруге розібралася з чемпіоном Норвегії – Кьонгсберг Майнерз.
У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським Керавносом.
Кубок ФІБА-Європа
1-й кваліфікаційний раунд
26 вересня
Черкаські Мавпи (Україна) - Кенгсберг Майнерс (Норвегія) - 101:90 (18:22, 23:20 33:19, 27:29)
Нагадаємо, перед стартом сезону Черкаські мавпи підсилилися американським легіонером Келвіном Льюїсом.
Крім цього, Черкаські мавпи підписали іншого баскетболіста зі США - Брендона Янга.
Джерело - Чемпіон.