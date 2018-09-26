Дніпро та Черкаські мавпи пройшли далі в Кубку ФІБА-Європа

Дніпро та Черкаські мавпи подолали перший кваліфікаційний раунд Кубка ФІБА-Європа.
Дніпро переміг грецьку Лавру, а Черкаські мавпи виявилися сильнішими за норвезький Кнегсберг.
У наступному раунді відбору Дніпро зустрінеться з угорською Альбою Фехервар, а Черкаські Мавпи зіграють з кіпрським Керавносом.
Кубок ФІБА-Європа
1-й кваліфікаційний раунд
26 вересня
Дніпро (Україна) - Лавра (Греція) 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)
Перший матч - 73:82
Черкаські Мавпи (Україна) - Кенгсберг Майнерс (Норвегія) - 101:90 (18:22, 23:20 33:19, 27:29)
Перший матч - 83:63.
Нагадаємо, перед стартом сезону Черкаські мавпи підсилилися американським легіонером Келвіном Льюїсом.
Крім цього, Черкаські мавпи підписали іншого баскетболіста зі США - Брендона Янга.
Джерело - Чемпіон.