Дніпро та Черкаські мавпи пройшли далі в Кубку ФІБА-Європа

Дніпро та Черкаські мавпи подолали перший кваліфікаційний раунд Кубка ФІБА-Європа.

Дніпро переміг грецьку Лавру, а Черкаські мавпи виявилися сильнішими за норвезький Кнегсберг.

У наступному раунді відбору Дніпро зустрінеться з угорською Альбою Фехервар, а Черкаські Мавпи зіграють з кіпрським Керавносом.

Кубок ФІБА-Європа

1-й кваліфікаційний раунд

26 вересня

Дніпро (Україна) - Лавра (Греція) 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)

Перший матч - 73:82

Черкаські Мавпи (Україна) - Кенгсберг Майнерс (Норвегія) - 101:90 (18:22, 23:20 33:19, 27:29)

Перший матч - 83:63.

Нагадаємо, перед стартом сезону Черкаські мавпи підсилилися американським легіонером Келвіном Льюїсом.

Крім цього, Черкаські мавпи підписали іншого баскетболіста зі США - Брендона Янга.

Джерело - Чемпіон.